c.t. Rep. Ceca: “Soucek ha fatto bene a non andare alla Fiorentina”

Il commissario tecnico della Nazionale, Karel Jarolím, ha rilasciato una lunga intervista a Denik Sport lo scorso 14 marzo in cui ha parlato anche del mancato trasferimento di Tomáš Souček alla Fioren...

Il commissario tecnico della Nazionale, Karel Jarolím, ha rilasciato una lunga intervista a Denik Sport lo scorso 14 marzo in cui ha parlato anche del mancato trasferimento di Tomáš Souček alla Fiorentina a gennaio:“È importante poterlo osservare da vicino qui. Inoltre c’era il rischio di non avere continuità lì alla Fiorentina. È uno dei giocatori ha la testa sulle spalle e sa cosa vuole, che è una cosa molto importante. Sta dando continuità alle sue prestazione con lo Slavia dopo il periodo a Liberec. In futro potrà provare a fare un salto di qualità”.