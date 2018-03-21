Labaro Viola

c.t. Rep. Ceca: “Soucek ha fatto bene a non andare alla Fiorentina”

Il commissario tecnico della Nazionale, Karel Jarolím, ha rilasciato una lunga intervista a Denik Sport lo scorso 14 marzo in cui ha parlato anche del mancato trasferimento di Tomáš Souček alla Fioren...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 marzo 2018 15:16
c.t. Rep. Ceca: “Soucek ha fatto bene a non andare alla Fiorentina” -
News
Accardi Fiorentina
Soucek
Condividi

Il commissario tecnico della Nazionale, Karel Jarolím, ha rilasciato una lunga intervista a Denik Sport lo scorso 14 marzo in cui ha parlato anche del mancato trasferimento di Tomáš Souček alla Fiorentina a gennaio:“È importante poterlo osservare da vicino qui. Inoltre c’era il rischio di non avere continuità lì alla Fiorentina. È uno dei giocatori ha la testa sulle spalle e sa cosa vuole, che è una cosa molto importante. Sta dando continuità alle sue prestazione con lo Slavia dopo il periodo a Liberec. In futro potrà provare a fare un salto di qualità”.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok