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Gazzetta Dello Sport, "Mosse viola" Zurkowski, Soucek, G.Conti e la cessione di Sanchez

Questo il trafiletto dedicato a pagina 17 dell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport in relazione al calciomercato della Fiorentina:"La Fiorentina in mediana stringe per l'U21 polacco Zurkowski,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 gennaio 2018 09:21
Gazzetta Dello Sport, "Mosse viola" Zurkowski, Soucek, G.Conti e la cessione di Sanchez -
Rassegna Stampa
Soucek
Zurkowski
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Questo il trafiletto dedicato a pagina 17 dell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport in relazione al calciomercato della Fiorentina:

"La Fiorentina in mediana stringe per l'U21 polacco Zurkowski, Il d.g. Corvino ieri era a Milano per altre trattative: continua la caccia a Soucek (Slavia Praga), ma prima deve partire Sanchez (ha offerte in Liga). Per l'estate si valuta German Conti, difensore classe '94 del Colon (lo segue pure l'Atalanta). Incontro nelle prossime ore con l'agente di Pezzella per il riscatto dal Betis di Siviglia".

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