Gazzetta Dello Sport, "Mosse viola" Zurkowski, Soucek, G.Conti e la cessione di Sanchez
Questo il trafiletto dedicato a pagina 17 dell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport in relazione al calciomercato della Fiorentina:"La Fiorentina in mediana stringe per l'U21 polacco Zurkowski,...
Questo il trafiletto dedicato a pagina 17 dell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport in relazione al calciomercato della Fiorentina:
"La Fiorentina in mediana stringe per l'U21 polacco Zurkowski, Il d.g. Corvino ieri era a Milano per altre trattative: continua la caccia a Soucek (Slavia Praga), ma prima deve partire Sanchez (ha offerte in Liga). Per l'estate si valuta German Conti, difensore classe '94 del Colon (lo segue pure l'Atalanta). Incontro nelle prossime ore con l'agente di Pezzella per il riscatto dal Betis di Siviglia".