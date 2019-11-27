AG. SOUCEK: "DUE ANNI FA C'È STATA LA POSSIBILITÀ DI UN TRASFERIMENTO IN ITALIA"
L'agente Paska Pavel del centrocampista Tomas Soucek è stato intervistato a fcinter1908.it:"Due estati fa c’era la possibilità di un trasferimento in Italia. Il mio obiettivo era quello di farlo cresc...
A cura di Redazione Labaroviola
27 novembre 2019 21:52
L'agente Paska Pavel del centrocampista Tomas Soucek è stato intervistato a fcinter1908.it:
"Due estati fa c’era la possibilità di un trasferimento in Italia. Il mio obiettivo era quello di farlo crescere con lo Slavia Praga in questi due anni. Oggi è diventato un giocatore importante della nazionale della Repubblica Ceca. Futuro in Serie A? Vedremo la prossima estate".