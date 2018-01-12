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Dalla Repubblica Ceca: Fiorentina interessata al centrocampista Soucek. Caratteristiche, età e l'offerta...

Secondo quanto riportato dal sito isport.blesk.cz, la Fiorentina sarebbe interessata al centrocampista dello Slavia Praga Tomas Soucek. Classe ’95, destro, ha nel fisico un punto forte dato che è alto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 gennaio 2018 12:35
Dalla Repubblica Ceca: Fiorentina interessata al centrocampista Soucek. Caratteristiche, età e l'offerta... -
Rassegna Stampa
Soucek
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Secondo quanto riportato dal sito isport.blesk.cz, la Fiorentina sarebbe interessata al centrocampista dello Slavia Praga Tomas Soucek. Classe ’95, destro, ha nel fisico un punto forte dato che è alto addirittura 192 cm. All'occorrenza può essere schierato anche come centrale di difesa. Secondo il sito l’offerta ufficiale da parte dei viola potrebbe arrivare a breve

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