Dalla Repubblica Ceca: Fiorentina interessata al centrocampista Soucek. Caratteristiche, età e l'offerta...
Secondo quanto riportato dal sito isport.blesk.cz, la Fiorentina sarebbe interessata al centrocampista dello Slavia Praga Tomas Soucek. Classe ’95, destro, ha nel fisico un punto forte dato che è alto...
A cura di Redazione Labaroviola
12 gennaio 2018 12:35
Secondo quanto riportato dal sito isport.blesk.cz, la Fiorentina sarebbe interessata al centrocampista dello Slavia Praga Tomas Soucek. Classe ’95, destro, ha nel fisico un punto forte dato che è alto addirittura 192 cm. All'occorrenza può essere schierato anche come centrale di difesa. Secondo il sito l’offerta ufficiale da parte dei viola potrebbe arrivare a breve