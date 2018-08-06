Corriere Dello Sport, oggi l’annuncio di Pjaca. Corvino ci riprova per Soucek
Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport, oggi dovrebbe arrivare l’atteso annuncio di Pjaca alla Fiorentina. Corvino per il centrocampo cerca ancora Soucek dello Slavia Praga, connazionale...
A cura di Redazione Labaroviola
06 agosto 2018 09:35
Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport, oggi dovrebbe arrivare l’atteso annuncio di Pjaca alla Fiorentina. Corvino per il centrocampo cerca ancora Soucek dello Slavia Praga, connazionale dello stesso Pjaca, in arrivo a Firenze.