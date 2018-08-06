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Corriere Dello Sport, oggi l’annuncio di Pjaca. Corvino ci riprova per Soucek

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport, oggi dovrebbe arrivare l’atteso annuncio di Pjaca alla Fiorentina. Corvino per il centrocampo cerca ancora Soucek dello Slavia Praga, connazionale...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 agosto 2018 09:35
Corriere Dello Sport, oggi l’annuncio di Pjaca. Corvino ci riprova per Soucek -
Rassegna Stampa
Pjaca
Soucek
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Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport, oggi dovrebbe arrivare l’atteso annuncio di Pjaca alla Fiorentina. Corvino per il centrocampo cerca ancora Soucek dello Slavia Praga, connazionale dello stesso Pjaca, in arrivo a Firenze.

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