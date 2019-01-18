Soucek, l'agente del giocatore è a Firenze. Si prova a sbloccare la trattativa?

Tuttosport in edicola oggi ricorda che tra i centrocampisti che la Fiorentina ha tenuto in considerazione nel corso dell’ultimo anno e mezzo c’è Tomas Soucek, nazionale ceco in forza allo Slavia Praga...

Tuttosport in edicola oggi ricorda che tra i centrocampisti che la Fiorentina ha tenuto in considerazione nel corso dell’ultimo anno e mezzo c’è Tomas Soucek, nazionale ceco in forza allo Slavia Praga.Il mediano classe ‘95 piace per le sue doti in campo e anche per la sua fisicità . E in queste ore non è certo passata inosservata la presenza a Firenze del suo agente Pavel Paska che però è anche il procuratore dell’attaccante viola, Martin Graiciar