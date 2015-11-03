Notizie Fiorentina Soucek Fiorentina

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Soucek, l'agente del giocatore è a Firenze. Si prova a sbloccare la trattativa?

18 gennaio 2019 12:05

La Nazione, lo Slavia Praga vuole 5 milioni per Soucek ma la volontà è di mandare il giocatore a Firenze

14 giugno 2018 08:57

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