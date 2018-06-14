La Nazione, lo Slavia Praga vuole 5 milioni per Soucek ma la volontà è di mandare il giocatore a Firenze

Secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna, l'affare che porta Soucek dallo Slavia Praga alla Fiorentina si farà nonostante il presidente della squadra ceca abbia alzato le barricate...

Secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna, l'affare che porta Soucek dallo Slavia Praga alla Fiorentina si farà nonostante il presidente della squadra ceca abbia alzato le barricate (LEGGI QUI) in relazione ad un suo trasferimento. Sostanzialmente è una manovra per strappare più soldi alla Fiorentina: 5 milioni in totale. L'incontro di ieri tra l'entourage del calciatore e la Fiorentina è stato positivo e quindi tutto porta verso Firenze, solo questione di tempo.