Pedullà: "Chiesa vale 60 milioni. Soucek bloccato, ma se non parte nessuno non arriva. Babacar può partire se..."
L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "Chiesa? Vale 50-60 milioni, anche se non c'è ancora nulla di scritto. Ovvio che a giugno qualcuno ci p...
A cura di Redazione Labaroviola
20 gennaio 2018 21:25
L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "Chiesa? Vale 50-60 milioni, anche se non c'è ancora nulla di scritto. Ovvio che a giugno qualcuno ci penserà. Soucek? La Fiorentina lo ha bloccato, ma arriva subito solo se parte un centrocampista. Babacar? Se arriva l'offerta giusta può partire".