Trattativa Soucek già impostata da Corvino. Costa 4 milioni, troppi, la soluzione...
Pantaleo Corvino ha deciso di mettere nel ‘mirino’ il 23enne centrocampista ceco Tomas Soucek. L’idea del dirigente viola è quello di sostituire il partente Sanchez col giocatore dello Slavia Praga. S...
A cura di Redazione Labaroviola
13 gennaio 2018 11:58
Pantaleo Corvino ha deciso di mettere nel ‘mirino’ il 23enne centrocampista ceco Tomas Soucek. L’idea del dirigente viola è quello di sostituire il partente Sanchez col giocatore dello Slavia Praga. Secondo quanto scrive il Qs-La Nazione il club ceco stima il mediano circa 4 milioni di euro. Corvino vorrebbe chiudere a una cifra più bassa, magari inserendo dei bonus.