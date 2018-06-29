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Corsport: Corvino insiste per Soucek, ma lo Slavia Praga lo vuole per i preliminari Champions

La Fiorentina continua a monitorare la situazione di Tomas Soucek per rinforzare il centrocampo: il suo agente, del resto, qualche tempo fa ha incontrato Corvino. C'è però un ostacolo forte: il presid...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 giugno 2018 09:33
Corsport: Corvino insiste per Soucek, ma lo Slavia Praga lo vuole per i preliminari Champions -
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La Fiorentina continua a monitorare la situazione di Tomas Soucek per rinforzare il centrocampo: il suo agente, del resto, qualche tempo fa ha incontrato Corvino. C'è però un ostacolo forte: il presidente dello Slavia Praga continua a fare muro, insistendo nel non voler liberare il giocatore fino al terzo turno preliminare di Champions, a ridosso della chiusura del mercato. Lo riporta il Corriere dello Sport-Stadio.

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