Labaro Viola

Corriere dello Sport, nessuna offerta ufficiale per Pulgar. Corvino tratta per Soucek

Non è stata presentata alcuna richiesta ufficiale al Bologna per Pulgar, che proprio il dg viola ha portato in Italia ai tempi del suo lavoro in rossoblù

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 giugno 2018 11:29
Corriere dello Sport, nessuna offerta ufficiale per Pulgar. Corvino tratta per Soucek -
Rassegna Stampa
Pulgar
Soucek
Condividi

Corvino comincia a stringere la rete. Non è stata presentata alcuna richiesta ufficiale al Bologna per Pulgar, che proprio il dg viola ha portato in Italia ai tempi del suo lavoro in rossoblù, perché ci vorrebbero non meno di 13 milioni. Mirino rivolto altrove, a cominciare dal vecchio “pallino” Tomas Soucek, classe ’95, dello Slavia Praga, già cercato nello scorso mercato di gennaio.

A scriverlo è Il Corriere dello Sport – Stadio.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok