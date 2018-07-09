Gazzetta, l'immobilismo per Pasalic porta Corvino a cercare un'eventuale "piano b". I nomi...
Come riportato da La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna, l'immobilismo del Chelsea per mandare finalmente Pasalic alla Fiorentina, porta Corvino a cercare un'eventuale "piano b". Soucek, Berg...
A cura di Redazione Labaroviola
09 luglio 2018 09:30
Come riportato da La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna, l'immobilismo del Chelsea per mandare finalmente Pasalic alla Fiorentina, porta Corvino a cercare un'eventuale "piano b". Soucek, Berge e Battaglia le alternative che avrebbero un ruolo leggermente diverso dall'ex Milan. Seguiranno sviluppi...