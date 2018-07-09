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Gazzetta, l'immobilismo per Pasalic porta Corvino a cercare un'eventuale "piano b". I nomi...

Come riportato da La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna, l'immobilismo del Chelsea per mandare finalmente Pasalic alla Fiorentina, porta Corvino a cercare un'eventuale "piano b".  Soucek, Berg...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2018 09:30
Gazzetta, l'immobilismo per Pasalic porta Corvino a cercare un'eventuale "piano b". I nomi... - MILAN, ITALY - DECEMBER 04: Mario Pasalic of AC Milan celebrates his goal during the Serie A match between AC Milan and FC Crotone at Stadio Giuseppe Meazza on December 4, 2016 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
MILAN, ITALY - DECEMBER 04: Mario Pasalic of AC Milan celebrates his goal during the Serie A match between AC Milan and FC Crotone at Stadio Giuseppe Meazza on December 4, 2016 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
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Come riportato da La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna, l'immobilismo del Chelsea per mandare finalmente Pasalic alla Fiorentina, porta Corvino a cercare un'eventuale "piano b".  SoucekBerge e Battaglia le alternative che avrebbero un ruolo leggermente diverso dall'ex Milan. Seguiranno sviluppi...

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