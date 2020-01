Un’idea per l’estate. La Fiorentina studia la situazione di Nahitan Nandez in vista del prossimo campionato. Il centrocampista potrebbe lasciare il Cagliari a fine stagione, anche se la società sarda sta cercando di risolvere tutte le controversie di natura economica con agente e calciatore. Per il 14 gennaio è prevista un’udienza relativa ai diritti d’immagine di Nandez, il Cagliari vorrebbe provare a risolvere la situazione prima di quella data. Situazione in evoluzione. Intanto la Fiorentina sta monitorando la vicenda. E la nuova idea per la prossima stagione è proprio Nahitan Nandez.

TuttoMercatoWeb.com