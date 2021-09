Il retroscena: “La Fiorentina prima di chiudere Torreira voleva prendere Nandez dal Cagliari”

Questo quello che scrive il noto esperto di mercato, il giornalista fiorentino, Niccolò Ceccarini, queste le sue parole su TWM riguardo Nandez e un retroscena sulla Fiorentina:

“Gennaio è molto lontano ma l’ultimo mercato ci ha lasciato con qualche operazione rimasta in sospeso. La vicenda Nandez è una di quelle. Il talentuoso giocatore del Cagliari è stato fortemente cercato dall’Inter ma poi ci hanno pensato il Tottenham, il Napoli, la Roma e anche la Fiorentina stessa prima di affondare il colpo su Torreira. L’addio non c’è stato ma è chiaro che se dovesse arrivare un’offerta adeguata a inizio anno nuovo il centrocampista rossoblù potrebbe partire. L’obiettivo del Cagliari è monetizzare al massimo anche per trovare poi un sostituto all’altezza. Nandez in estate aveva scelto l’Inter ma potrebbe fare molto comodo a tante squadre, anche all’estero. Insomma è ancora molto presto per capire quale sarà il suo futuro ma la sensazione è che tra qualche mese l’uruguaiano tornerà al centro del mercato” conclude Ceccarini.

