Casa Mercato Viola, ag. Pjaca smentita di rito. Viola chiudi presto per Meret, potrebbe inserirsi una big

L'agente di Pjaca ha smentito che è stato trovato un accordo con i viola e ha detto che il ragazzo vuole restare alla Juventus. Tifosi non allarmatevi! Gli agenti in alcuni casi sono obbligati dal lor...

L'agente di Pjaca ha smentito che è stato trovato un accordo con i viola e ha detto che il ragazzo vuole restare alla Juventus. Tifosi non allarmatevi! Gli agenti in alcuni casi sono obbligati dal loro mestiere a smentire delle voci in realtà vere. La Fiorentina infatti ha incassato da tempo il gradimento del croato, ed è assolutamente in corsa per l'arrivo del giocatore. Ciò non significa che la trattativa si concluderà sicuramente ma allo stesso tempo la viola ha buone possibilità di tesserare Pjaca. Resta da capire la formula.

Nel frattempo la viola è forte su Meret. L'offerta spedita da Corvino intriga molto l'Udinese anche se vorrebbe cedere il giocatore subito. La Fiorentina deve tuttavia sbrigarsi a chiudere perchè il giovane portiere è il primo obbiettivo della Roma in caso di offerta irrinunciabile per Alisson.

Ci sono poi altre voci di mercato ma sono molto più tiepide. Partendo dal portiere il vice non sarà Guaita che ha firmato con gli inglesi del Crystal Palace. A centrocampo si tiene in considerazione la pista che porta a Bennaccer, centrocampista che gioca in Ligue 1. Da tenere sotto osservazione anche Nandez vecchio pupillo di Corvino e centrocampista. Nico Gonzalez si allontana è forte infatti la concorrenza dell'Inter che reputa troppo alta la richiesta del Bordaux per Malcom. Smentita al momento la pista che porta ad Akbaba dell'Analyaspor, il giocatore si trovava a Firenze ma solo per un viaggio turistico.

Lorenzo Bigiotti