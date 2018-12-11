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La Fiorentina vuole ancora Nandez, mediano del Boca, sondaggio nelle ultime ore. Il prezzo...

Un’idea che torna di moda a distanza di un anno. La Fiorentina ha fatto un sondaggio per Naithan Nandez, centrocampista del Boca Juniors. Contatti recenti, a titolo informativo. Il prezzo del calciato...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 dicembre 2018 10:49
La Fiorentina vuole ancora Nandez, mediano del Boca, sondaggio nelle ultime ore. Il prezzo... -
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Un’idea che torna di moda a distanza di un anno. La Fiorentina ha fatto un sondaggio per Naithan Nandez, centrocampista del Boca Juniors. Contatti recenti, a titolo informativo. Il prezzo del calciatore uruguaiano, rispetto allo scorso anno, è lievitato. Ma la Fiorentina resta vigile...

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