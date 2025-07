Di Marzio: “Verona, sprint per Valentini: vicino il ritorno del centrale dalla Fiorentina”

Il Verona continua a muoversi sul mercato per rinforzare la propria difesa e nelle ultime ore si è andati avanti per il ritorno di Nicolas Valentini: si conta di chiudere. Il club gialloblù ha ribadito il proprio interesse per avere nuovamente il classe 2001, ritenuto un profilo ideale per aggiungere qualità e prospettiva alla retroguardia anche nella prossima stagione.

Valentini, 23 anni, è un difensore centrale mancino cresciuto nel Boca Juniors e passato alla Fiorentina all’inizio della scorsa stagione. Alto 1,87 m, è abile nei duelli aerei e nella lettura delle situazioni difensive, qualità che gli hanno permesso di collezionare 20 presenze e 1 gol in Argentina, prima di trasferirsi in Italia. Il Verona punta forte su di lui per rinforzare una difesa che nella scorsa Serie A ha incassato 51 reti e che necessita di maggiore solidità: l’obiettivo è avere Valentini dall’inizio.

Lo riporta gianlucadimarzio.com