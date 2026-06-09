Gazzetta: "Fiorentina-Valentini, nodo futuro: pressione dall'argentina, decisione a Grosso"
Il difensore vorrebbe restare in Serie A
Il futuro di Nicolás Valentini potrebbe essere lontano dall’Italia. Il difensore centrale, dopo una stagione poco brillante in prestito all’Hellas Verona, farà ritorno alla Fiorentina, ma la sua permanenza al Viola Park appare tutt’altro che scontata.
Sul giocatore si registra l’interesse dell’ Independiente, che starebbe valutando un possibile ritorno in Sudamerica. Valentini, arrivato a parametro zero nel gennaio 2025 dal Boca Juniors, al momento sembrerebbe però orientato a restare in Europa, con una preferenza per la permanenza in Serie A.
La decisione finale sarà presa da Fabio Grosso, ma al momento l’ipotesi di una cessione appare la soluzione più probabile. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.