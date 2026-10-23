Ex Viola Il Torino vince ancora: 3-2 al Monza di Juric..nonostante Mandragora e Comuzzo

I granata superano il Monza in una gara ricca di emozioni. Riflettori sull'infortunio alla caviglia del centrocampista ex viola e sul clamoroso errore del giovane difensore

Il Torino non si ferma e conquista un'altra vittoria, superando il Monza di Ivan Juric per 3-2 al termine di una partita combattuta fino all'ultimo minuto. Per i tifosi della Fiorentina, però, la serata porta con sé anche due episodi da seguire con particolare attenzione: il problema fisico accusato da Rolando Mandragora e la grave ingenuità di Pietro Comuzzo, protagonista in negativo in occasione del pareggio brianzolo.

Fitz-Jim apre, Comuzzo regala il pareggio a Varela

La partita si sblocca al 40' del primo tempo, quando Kian Fitz-Jim approfitta di un errore del Monza a centrocampo e batte il portiere avversario, portando avanti il Torino.

La ripresa si apre nel peggiore dei modi per i granata. Al 47', un retropassaggio completamente sbagliato da Comuzzo mette Gustavo Varela nelle condizioni ideali per presentarsi davanti a Perri: l'attaccante del Monza supera il portiere con un elegante pallonetto e firma l'1-1. Un errore pesante, che riporta immediatamente in partita gli ospiti e ripropone inevitabilmente qualche interrogativo sulla capacità di gestione del pallone da parte del difensore.

Mandragora, problema alla caviglia e cambio obbligato

A preoccupare è anche la situazione di Rolando Mandragora. L'ex centrocampista viola è costretto a fare i conti con un problema fisico nel corso del primo tempo: al 25' si ferma dolorante, toccandosi la caviglia, e richiede l'intervento dello staff medico. Dopo aver provato a stringere i denti e continuare, è costretto a lasciare il campo al 50', sostituito da Gineitis. Per il centrocampista si parla di una possibile distorsione alla caviglia, ma saranno gli eventuali accertamenti a chiarire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero.

Belghali e Vlasic firmano il successo granata

Nonostante il pareggio subito e l'uscita di Mandragora, il Torino trova la forza di reagire. Al 61' è Belghali a riportare avanti i padroni di casa con una splendida conclusione a giro, mentre al 72' Vlasic allunga sul 3-1, dando l'impressione di aver chiuso la partita.

Il Monza, però, non si arrende e continua a spingere fino al recupero, trovando il 3-2 al 90'+4' grazie a un'autorete di Nathan Patterson. Il finale diventa così ancora più teso, ma il Torino riesce a conservare il vantaggio e a portare a casa tre punti preziosi.