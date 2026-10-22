Antognoni pentito: "Rimpiango di non esserci stato al centenario, sarei andato volentieri per i tifosi"

Giancarlo Antognoni è tornato a parlare della sua assenza alle celebrazioni per il centenario del club

Giancarlo Antognoni è tornato a parlare della sua assenza alle celebrazioni per il centenario del club, intervenendo nel podcast di Autolinee Toscane "Torpedone". L'ex Fiorentina ha spiegato i motivi della sua mancata partecipazione, soffermandosi anche sul momento della squadra e sul lavoro di Paolo Vanoli.

"Ho visto in televisione la cerimonia e, sinceramente, un po' di rimorso per non esserci stato c'è. Ma il rimorso è per i tifosi, non per la proprietà, perché c'è stato questo problema. Con Joseph Commisso e Catherine non ho avuto problemi: è il pregresso che non mi ha permesso di andare. Per la gente, invece, sarei andato volentieri".

"Dopo aver cambiato 13 giocatori può succedere di incontrare delle difficoltà, ma la squadra è buona e ha giocatori di qualità. Bisogna soltanto aspettare, perché non si può avere tutto e subito. Grosso ha avuto le sue difficoltà, mentre Vanoli conosce l'ambiente e può fare bene".