Valcareggi furioso: "Orsato non deve mettere piede a Firenze. Gli arbitri sono una vergogna, serve il penale"

Valcareggi attacca la classe arbitrale

Furio Valcareggi è intervenuto a Lady Radio per commentare l’operato della classe arbitrale e il ruolo di Orsato: “Orsato quando viene a Firenze non deve nemmeno passare da Viale Fanti, devono smettere, quello che fanno è una vergogna. Per quello che fanno con il VAR ci sarebbe il penale. Con questo calcio abbastanza libero, ci vuole un ex calciatore ad arbitrare, un nome potrebbe essere Aldo Firicano.”

Valcareggi ha poi analizzato la situazione della Fiorentina, sottolineando il potenziale della squadra e mantenendo una posizione prudente sul futuro dell’allenatore viola: "La squadra è forte, l’allenatore può diventare bravo".

Nel corso dell’intervento ha affrontato anche il tema di un possibile arrivo di Silvio Baldini a Firenze. Pur esprimendo stima per il tecnico, che conosce da molti anni e con cui ha un legame significativo, Valcareggi ha difeso la decisione di affidare la panchina a Vanoli: "Baldini ha avuto una vita dura, lo ammiro e lo conosco da tanto tempo, ho un rapporto importante con lui, ma non credo sia stato sbagliato prendere Vanoli".

Su Dodò: "Credo che il mister abbia un po' di simpatia per lui. Se possiamo farne a meno, anche meglio".

Su De Gea: "Non esce mai dalla sua porta. Il difetto lo alleni, l'errore no. Ha fatto parate molto belle ma non sono bastate, le sbavature determinano troppo".