Addio ai grandi concerti al Franchi: la capienza per gli eventi musicali è di 25mila posti

Niente concerti negli stadi a Firenze

Il nuovo stadio Franchi, salvo modifiche al progetto, potrà ospitare concerti da 20-25mila spettatori, contro i circa 40mila del passato. Una riduzione che, secondo Alessandro Bellucci, vicepresidente di Assoconcerti, comporterà la perdita di un’importante opportunità economica per Fiorentina e Comune. Bellucci assicura però che Firenze resterà centrale nei circuiti della musica dal vivo grazie alla Visarno Arena.

L’organizzatore ricorda che l’ultima agibilità del Visarno consentiva 62mila presenze e che l’ultima estate si è chiusa con 300mila spettatori. La struttura ha ospitato artisti come Vasco Rossi, Green Day, Linkin Park e Cesare Cremonini, compensando l’indisponibilità dello stadio.

Resta il problema delle tournée che richiedono posti a sedere numerati. L’installazione di gradinate al Visarno richiederebbe una concessione lunga, investimenti e un confronto con la Soprintendenza. Bellucci non esclude strutture provvisorie, mentre considera al momento difficile realizzare una nuova grande arena in un’altra zona della città. Lo riporta Firenze e dintorni