Balbo punge la Fiorentina: "Per loro ero un giocatore da Primavera e basta, non ci credevano"

L'ex terzino della Fiorentina Luis Balbo, attualmente in forza allo Sturm Graz, si è raccontato ai microfoni dell'emittente venezuelana Vinotinto Radio, spiegando i motivi del suo passaggio alla formazione austriaca:

«Per conquistare traguardi importanti bisogna saper rischiare. Quando si è presentata questa occasione, ho subito ritenuto fosse la scelta migliore per il mio percorso, dato che avevo un forte bisogno di scendere in campo con continuità. Con la prima squadra della Fiorentina ho totalizzato dieci apparizioni, ma c'è una bella differenza tra l'essere percepito ancora come un elemento della Primavera e l'approdare in una nuova realtà venendo considerato un calciatore fatto e finito. Era esattamente il tipo di crescita che andavo cercando e, per fortuna, sto trovando il giusto spazio.»