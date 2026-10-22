Giorgetti: "De Gea non credo abbia il carisma di un leader. Dopo il gol di Liberali non è andato a protestare"

Il giudizio di Angelo Giorgetti sulle lacune della Fiorentina in termini di personalità e carisma

Angelo Giorgetti ha parlato durante la puntata di "Extra Viola" della possibilità di schierare il centrocampo a 3 a Milano contro l'Inter.

Ecco le parole del giornalista ai microfoni di Rtv38:



"Penso che Vanoli si sia espresso in modo molto chiaro, vuole un centrocampo col doppio play e tutti abbiamo pensato ad Oulai e Fagioli con Atta come terzo. Ora non abbiamo ancora capito il ruolo di Atta e anche Oulai sembra immerso in una dose di mistero. Dobbiamo capire da qui in poi cosa farà Vanoli, lui ha detto di essere alla guida di una grande rosa ma la Fiorentina si sta dimostrando scopertissima quando deve difendere. 17 reti subite in 7 partite sono un record. Abbiamo visto tanti errori individuali che dipendono dal fatto che la Fiorentina si difende male e questo mi sorprende perché Vanoli è stato un difensore. Mi aspettavo che tornato a Firenze, Vanoli curasse di più la fase difensiva. I difensori centrali a campo aperto vincono pochi duelli e commettono errori pazzeschi come nel gol di Nico Paz di testa. Lui salta su Pongracic e Viery e nessuno dei due fa un passo per contrastare l'argentino"

Sugli errori arbitrali:

"La Fiorentina aveva già subito un grave torto perché il primo gol era da annullare. Questo non deve essere un alibi, Paratici si è beccato un'altra multa perché si è rivolto in maniera decisa contro l'arbitro. La mia speranza è che Vanoli trovi un modo di fare coesistere l'idea di avere una fuori serie e creare una fase difensiva che funzioni"

Su Oulai:

"Certamente Oulai è stato pagato moltissimo e vederlo giocare trequartista a Genova è come volergli male. Se devi metterlo in campo senza sapere cosa fargli fare è come andare dietro alle richieste della piazza. Credo lui abbia dimostrato di avere molto coraggio nel chiedere la palla sotto pressione e nella capacità di verticalizzare. Metterlo alto è stato un esperimento evitabile, sono anche delle scelte che non mi sono tornate molto. Vanoli ha detto che Oulai diventerà fortissimo, deve solo imparare a giocare in quel ruolo"

Sul match contro l'Inter:

"Il rischio è che si ripropongono i fantasmi dell'ultima stagione con una rosa più giovane. E questo può essere difficile da superare, spero che Vanoli trova alla svelta una quadra. Servirebbe un risultato positivo, è un momento delicato. La partita contro l'Inter arriva con la Fiorentina penultima in classifica, non c'è niente da perdere. I nerazzurri hanno giocato in Champions League ieri, saranno un po' stanchi. L'Inter comincia spesso male le partite, ha segnato 21 gol in tutto il campionato ed è un avversario tostissimo. Nessuno può dire niente se la Fiorentina esce sconfitta a Milano ma dipende dal modo"

Sull'assenza di personalità:

"Mancano leader. De Gea ha ricevuto la fascia in un momento particolare, dopo che che Ranieri è stato declassato ma non credo che lui abbia il carisma per essere chiamato leader. Dopo il gol del Como tutti sono andati a protestare e lui è rimasto in disparte. Si può essere leader anche senza la fascia. La Fiorentina durante la sua fase di ricostruzione si è portata a casa 12 nazionalità diverse e diventa più difficile riconoscere dei leader. Se dovessi pensare ad uno che ci sente più degli altri mi viene in mente Mastantuono. Dall'esterno si percepisce questo, spero che Vanoli faccia scelte chiare per dare messaggi chiari anche alla squadra"