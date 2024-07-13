Corriere dello Sport: "La Fiorentina non sembrerebbe intenzionata a pagare un indennizzo per anticipare l'arrivo di Valentini"

Secondo le ultime indiscrezioni, la Fiorentina non è intenzionata a pagare un compenso al Boca per anticipare l'arrivo di Valentini

Per una Fiorentina sempre più argentina, il secondo acquisto dell’era Pradè-Goretti è Nicolas Valentini. Il giovane del 2001, per cui è pronto un contratto quadriennale, arriverà a gennaio quando sarà ufficiale la risoluzione del contratto con il Boca Juniors, con il quale i rapporti si sono incrinati nel momento in cui il difensore ha comunicato la decisione di non proseguire la propria avventura a Buenos Aires.

Anche per questo motivo, si legge, il ragazzo è stato escluso dalla rosa della nazionale under 23 che parteciperà alle Olimpiadi di Parigi. Depositato il contratto in Lega, ora l’obiettivo della Fiorentina è quello di assicurarselo subito pagando un indennizzo al Boca, affinché l’allenatore Raffaele Palladino possa valutarne le capacità fin da subito nel ritiro al Viola Park e il giovane possa adattarsi in anticipo alle dinamiche di un calcio diverso. Uno scenario tuttavia che, secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza viola non vorrebbe seguire. Lo riporta il Corriere dello Sport-Stadio.

Nazione: "Valentini vorrebbe venire subito, il Boca chiede una cifra troppo alta per i Viola"

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