Se la Fiorentina non prende subito Valentini non giocherà fino a gennaio, il Boca lo ha messo fuori rosa

Valentini non gioca una partita da Aprile quando ha rifiutato il rinnovo del Boca, rischia di arrivare alla Fiorentina non giocando da 8 mesi

La Fiorentina ha ormai in pugno Nicolas Valentini, il calciatore infatti ha già sostenuto le visite mediche per il club gigliato ed è virtualmente un calciatore della Fiorentina. Resta da capire però se la Fiorentina pagherà un indennizzo al Boca Juniors per averlo subito o se invece attenderà che il calciatore si liberi a parametro zero e si unisca a Biraghi e compagni a Gennaio. Dettaglio non da poco soprattutto considerando che dal momento che Valentini si è rifiutato di rinnovare il contratto con il Boca è stato messo all'angolo e non gioca una partita dallo scorso Aprile, dunque tutto lascia pensare che qualora rimanesse in Argentina comunque non vedrebbe il campo. Non il massimo dunque per un calciatore che viene dall'altra parte del mondo e dovrà sicuramente fare i conti con un periodo di adattamento sempre molto delicato per i difensori, arrivare anche da 8 mesi senza partite giocate

NICO E QUARTA SI RIDUCONO LE VACANZE

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