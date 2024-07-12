Repubblica: "Nico e Quarta pronti a ridurre le vacanze per iniziare prima la preparazione con la Fiorentina"

Dopo la finale, Nico e Quarta sono pronti a rinunciare a qualche giorno di vacanza per iniziare prima la preparazione con la Fiorentina

Un altro argentino è pronto ad unirsi alla banda viola: Nicolás Valentini del Boca Juniors svolgerà presto le visite mediche in Argentina e molto probabilmente raggiungerà il Viola Park a breve.

La Repubblica fa il punto sugli altri argentini che la Fiorentina ha in rosa. Infantino è regolarmente al Viola Park, mentre Quarta e Nico González si giocheranno la finale di Copa América tra la notte di domenica e lunedì contro la Colombia. I due, una volta terminato il torneo, avranno a disposizione tre settimane di vacanza, ma potrebbero anticipare il rientro per iniziare prima la preparazione, visti i vari impegni molto importanti che la Fiorentina affronterà nella seconda parte di agosto.

Infine, c'è Lucas Beltrán: il "Vikingo" sarà impegnato con la sua Argentina U23 alle Olimpiadi di Parigi. L'attaccante ex River Plate ha già fatto le sue vacanze prima dell'inizio della competizione, quindi il suo rientro, in caso di arrivo in finale, si prospetta dopo il 9 agosto, giorno della finale.

Gazzetta: "Thorstvedt arriverà alla Fiorentina per 7 milioni bonus inclusi"

https://www.labaroviola.com/gazzetta-thorstvedt-arrivera-alla-fiorentina-per-7-milioni-bonus-inclusi-accordo-ad-un-passo/260459/