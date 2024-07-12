Gazzetta: “Thorstvedt arriverà alla Fiorentina per 7 milioni bonus inclusi, accordo ad un passo”
Secondo La Gazzetta Dello Sport oggi in edicola, Thorstvedt arriverà alla Fiorentina per 7 milioni bonus inclusi, per un accordo ormai davvero a un passo con il Sassuolo. Il calciatore è molto duttile...
A cura di Redazione Labaroviola
12 luglio 2024 09:44
Secondo La Gazzetta Dello Sport oggi in edicola, Thorstvedt arriverà alla Fiorentina per 7 milioni bonus inclusi, per un accordo ormai davvero a un passo con il Sassuolo. Il calciatore è molto duttile e quindi sarà prezioso per lo schieramento che adotterà il neo mister viola, Raffaele Palladino.
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