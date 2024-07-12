Tuttosport: “Valentini subito a Firenze? Si può ma la Fiorentina non pagherà i 5 milioni al Boca forte dell’accordo”
Il secondo rinforzo per la Fiorentina è sempre più vicino
Il secondo rinforzo per Raffaele Palladino sembra essere sempre più vicino, si tratta di Valentini. Ma i trasferimenti dal Sudamerica sono sempre ostici, il contratto dell'argentino scade alla fine del 2024 ed ormai è fuori rosa al Boca. L’arrivo del giocatore già nei prossimi giorni, ma in questo caso andrebbe corrisposto un indennizzo agli xeneizes. Certamente la Fiorentina non pagherà i 5 milioni richiesti per il difensore, forte dell'accordo in vista di gennaio già ottenuto, anticipando la Roma. Lo scrive Tuttosport.
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