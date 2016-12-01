Riquelme: "Giocherò 6 mesi gratis per la Chapecoense"

Juan Roman Riquelme vuole giocare 6 mesi gratis per la Chapecoense. E' quanto avrebbe affermato lo stesso giocatore, secondo diversi media brasiliani, all'indomani del tragico incidente che ha spezzat...

A cura di Redazione Labaroviola 01 dicembre 2016 11:15

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