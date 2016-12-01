Riquelme: "Giocherò 6 mesi gratis per la Chapecoense"
Juan Roman Riquelme vuole giocare 6 mesi gratis per la Chapecoense. E' quanto avrebbe affermato lo stesso giocatore, secondo diversi media brasiliani, all'indomani del tragico incidente che ha spezzat...
A cura di Redazione Labaroviola
01 dicembre 2016 11:15
Juan Roman Riquelme vuole giocare 6 mesi gratis per la Chapecoense. E' quanto avrebbe affermato lo stesso giocatore, secondo diversi media brasiliani, all'indomani del tragico incidente che ha spezzato quasi tutte le vite del tragico volo sopra Medellin. "Mio fratello mi ha chiesto se vado a giocare lì, vediamo cosa succede". Riquelme è attualmente in forza al Boca Juniors: se la cosa dovesse concretizzarsi, si tratterebbe senz'altro di un grandissimo gesto.