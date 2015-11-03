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Notizie Chapecoense Fiorentina

Incredibile in Brasile, Chapecoense multato per non essersi presentato alla finale

12 dicembre 2016 12:32

Chapecoense, Neto si sveglia dal coma: "Com'è andata la finale?"

11 dicembre 2016 20:41

Vergogna Roma, oltraggiato il minuto di silenzio per la Chapecoense con cori contro la Lazio, dopo scontri con locali

08 dicembre 2016 21:10

Riquelme: "Giocherò 6 mesi gratis per la Chapecoense"

01 dicembre 2016 11:15

"Siamo senza carburante": il dramma Chapecoense nelle parole del pilota

30 novembre 2016 22:40

Tragedia Chapecoense, gli altri club: "Prestiti gratis e niente B"

29 novembre 2016 21:14

Tragedia in Brasile, cade l'aereo con i giocatori della Chapecoense, solo 7 superstiti, andavano a giocare la finale della Copa sudamericana

29 novembre 2016 10:00

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