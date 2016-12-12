Incredibile in Brasile, Chapecoense multato per non essersi presentato alla finale

Ha del clamoroso quanto deciso della Federazione Brasiliana, una decisione al limite del ridicolo e dell'incredibile

Decisione assurda in Brasile. La giustizia sportiva ha punito la Chapecoense con una multa di 30mila euro, più due punti di penalizzazione in classifica, per non essersi presentata nell'ultima giornata del campionato Brasilerao. La stessa sanzione è stata inflitta anche agli avversari dell'Atletico Mineiro. Dopo la tragedia aerea in Colombia, che è costata la vita a 19 giocatori della Chapecoense, entrambi i club avevano comunicato la loro rinuncia a disputare l'ultima gara del torneo. La federazione brasiliana ha deciso comunque di applicare il regolamento, sanzionando i due club in accordo con l'articolo 203 del codice di giustizia sportiva. Sui social network sono arrivate migliaia di proteste per la decisione. La penalizzazione è del tutto inutile perché non influisce per niente sui risultati dei due club in campionato: l'Atletico Mineiro era già classificato per la prima fase della Copa Libertadores, e anche la Chapecoense, in quanto vincitrice della Coppa Sudamericana.

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