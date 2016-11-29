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Tragedia Chapecoense, gli altri club: “Prestiti gratis e niente B”

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Tragedia Chapecoense, gli altri club: “Prestiti gratis e niente B”

Redazione

29 Novembre · 22:14

Aggiornamento: 29 Novembre 2016 · 22:14

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BrasileChapecoenseSerie B

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Le squadre partecipanti al campionato brasiliano hanno diffuso una nota ufficiale sul terribile incidente del Chapecoense: “Essendo consci dei danni irreparabili causati da questo terribile evento, i club capiscono che questo è il momento dell’unità, del supporto e dell’assistenza al Chapecoense. In questo senso, le società hanno stabilito queste misure di solidarietà per il Chapecoense: prestito gratuito dei giocatori per la stagione 2017 e formale richiesta alla federcalcio brasiliana per fare in modo che il Chapecoense non possa retrocedere in Serie B del campionato per le prossime tre stagioni. Se il Chapecoense dovesse finire il campionato tra le ultime quattro in classifica, a retrocedere sarebbe la 16ª classificata”.

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