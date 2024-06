Corriere dello Sport: “Fiorentina forte su Valentini, con il Boca si può chiudere a 5 milioni. Nessun accordo per Vranckx”

Continuano le manovre in entrata per la Fiorentina di Raffaele Palladino, alla ricerca dei profili più giusti per rinforzare al rosa dalla difesa all’attacco. Il ritorno di fiamma per Aster Vranckx non ha portato per adesso a nessun accordo, la Fiorentina sarebbe tornata con forza su una altro giocatore cerca già in passato e spesso in orbita viola: Nicolas Valentini.

Argentino, classe 2001, piace alla Fiorentina per la sua duttilità e la possibilità di un 3-4-2-1 pone la squadra di Palladino in prima fila alla ricerca di un nuovo difensore, anche due se necessario. I contatti con il Boca Juniors non si sono mai interrotti e dopo l’interessamento di Inter e Lazio, Valentini sta diventando un profilo concreto per la Fiorentina. Contratto in scadenza, potrebbe partire per una cifra intorno ai 5-6 milioni di euro. Lo scrive il Corriere dello Sport.

