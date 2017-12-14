Dall'Argentina: il Boca Juniors apre al prestito di Peruzzi e la Fiorentina resta alla finestra

Gino Peruzzi, terzino attualmente in forza al Boca Juniors, è un obiettivo dichiarato di molte squadre italiane fra le quali figura anche la Fiorentina. La concorrenza è molto agguerrita ma, come rest...

Gino Peruzzi, terzino attualmente in forza al Boca Juniors, è un obiettivo dichiarato di molte squadre italiane fra le quali figura anche la Fiorentina. La concorrenza è molto agguerrita ma, come resto noto da Leandro Aguilera (noto giornalista di TyCSports), pare che il club argentino sia disposto a prendere in considerazione l'ipotesi di cedere in prestito il laterale classe '92. Tuttavia sull'argentino resta forte l'interesse di squadre come Benfica e Sampdoria.