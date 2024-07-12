Di Marzio: "Valentini alla Fiorentina, è tutto fatto, il giocatore ha firmato il contratto con i viola per 4 anni"

Il centrale argentino sarà un calciatore della Fiorentina ma difficilmente da quando ripartirà il campionato

Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito, il centrale argentino del Boca Juniors Nicolas Valentini ha firmato il contratto per 4 anni e mezzo con la Fiorentina in queste ore e sarà un prossimo difensore gigliato. Non ci sono, continua Di Marzio, grandi possibilità di vedere il calciatore dall'inizio della stagione ad agosto con la nuova maglia, opzione da gennaio con il calciatore già ai margini del club di Buenos Aires.

https://www.labaroviola.com/dalle-mura-lascia-firenze-a-titolo-definitivo-dopo-14-anni-di-viola-e-si-accasa-al-cosenza-in-serie-b/260476/