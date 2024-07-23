Corriere dello Sport: “Il Boca non chiede più 3,5 milioni di indennizzo per Valentini, vuole andare incontro alla Fiorentina”

La Fiorentina vuole portarlo in Italia già in estate

Valentini ha già l'accordo con la Fiorentina per gennaio 2025, i viola vorrebbero portarlo in Italia già questa estate in cambio di un indennizzo e gli xeneizes (che erano partiti chiedendo più di 3 milioni e mezzo) sembrano più propensi a venire incontro alle richieste del ds Pradè. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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