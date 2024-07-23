Corriere dello Sport: “Il Boca non chiede più 3,5 milioni di indennizzo per Valentini, vuole andare incontro alla Fiorentina”
La Fiorentina vuole portarlo in Italia già in estate
A cura di Redazione Labaroviola
23 luglio 2024 08:36
Valentini ha già l'accordo con la Fiorentina per gennaio 2025, i viola vorrebbero portarlo in Italia già questa estate in cambio di un indennizzo e gli xeneizes (che erano partiti chiedendo più di 3 milioni e mezzo) sembrano più propensi a venire incontro alle richieste del ds Pradè. Lo scrive il Corriere dello Sport.
LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI BERTONI
https://www.labaroviola.com/bertoni-valentini-miglior-centrale-argentino-del-momento-nico-se-non-arriva-una-valida-alternativa-meglio-tenerlo/261595/