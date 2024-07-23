Bertoni: “Valentini miglior centrale argentino del momento. Nico? Se non arriva una valida alternativa, meglio tenerlo” 

Dall'Argentina seguo ogni mossa della Fiorentina, spero che cresca sempre di più perché

Daniel Bertoni, campione del mondo nel 1978 ed ex giocatore della Fiorentina dal 1980 al 1984, è così intervenuto ai microfoni di La Gazzetta dello Sport: "Sono curioso di vedere come lavorerà il tecnico. Dall'Argentina seguo ogni mossa della Fiorentina, spero che cresca sempre di più perché sono una piazza stupenda e i tifosi si meritano di tutto. C'è grande affetto, anche per me che sono stato il primo straniero a vestire la maglia viola. Valentini? È un grande colpo. Lui è il miglior centrale argentino del momento. Bravo di testa, veloce e dotato di un gran carattere. Anche se è stato abituato a giocare sempre a quattro, non avrà problemi a cambiare e giocare a tre. Sarebbe andato alle Olimpiadi con l'U23 se il Boca non lo avesse messo fuori rosa.

Ho sempre visto Nico giocare esterno largo d'attacco, sono incuriosito nel vederlo in una nuova posizione in campo quest'anno. Non so se la Fiorentina lo ritenga un "intoccabile", dipende tutto dalle loro volontà. Se non ci fosse un'alternativa valida, è sempre meglio tenerlo uno come lui”.

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