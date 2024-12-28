Valentini: “Mai avrei voluto lasciare così il club di cui sono tifoso. Il Boca sarà sempre la mia seconda casa”
Il saluto di Valentini al Boca. Tra qualche giorno sarà ufficialmente viola
Nicolas Valentini tra qualche giorno sarà ufficialmente un calciatore della Fiorentina. Ecco il suo saluto al Boca su Instagram: “Ciao Xeneizes! Voglio salutare tutti voi e ringraziarvi per l'affetto che mi avete dimostrato durante la mia permanenza nel club.
La verità è che sono stati mesi molto difficili per me e non avrei mai voluto andarmene in questo modo, ma ci sono state decisioni e gestioni in cui non ho avuto alcuna influenza. Ho sempre voluto cercare di trovare una soluzione per il club di cui sono e sarò sempre un sostenitore.
Sono arrivato da bambino e in questi 10 anni, con l'aiuto di coloro che compongono questo meraviglioso club, ho potuto crescere come giocatore e come persona. Vorrei fare una menzione speciale a loro. Per questo il Boca Juniors sarà sempre la mia seconda casa. Li ringrazio ancora e dico loro che questo non è un addio ma un arrivederci.
Nico”
https://www.labaroviola.com/di-marzio-annuncia-quarta-ad-un-passo-dal-river-plate-offerta-da-6-milioni-la-fiorentina-chiede-8/282343/