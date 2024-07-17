TMW: "Per il centrocampo la Fiorentina guarda ancora in Argentina: interesse per Medina del Boca Juniors"

La Fiorentina continua a guardare in Argentina, dopo aver chiuso per Valentini, sempre del Boca piace il classe 2002 Cristian Medina

La Fiorentina sta lavorando attivamente per trovare dei profili funzionali al gioco di mister Palladino, soprattutto a centrocampo, che è il reparto più scarno di giocatori. Oltre a Cardoso del Real Betis e Rios del Palmeiras, secondo quanto riportato da Marco Conterio, esperto di mercato di Tuttomercatoweb.it sul proprio profilo X, la Fiorentina sarebbe tornata a guardare in Argentina. Il profilo che interessa ai Viola è quello di Cristian Medina, classe 2002, a cui i Viola avevano già pensato la scorsa estate. Sul giocatore ci sono anche altri club di Serie A.

Nazione: "Richard Rios il preferito della Fiorentina, ma servono più di 15 milioni, trattativa non semplice"

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