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TMW: "Per il centrocampo la Fiorentina guarda ancora in Argentina: interesse per Medina del Boca Juniors"

La Fiorentina continua a guardare in Argentina, dopo aver chiuso per Valentini, sempre del Boca piace il classe 2002 Cristian Medina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 luglio 2024 10:34
TMW: "Per il centrocampo la Fiorentina guarda ancora in Argentina: interesse per Medina del Boca Juniors" -
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La Fiorentina sta lavorando attivamente per trovare dei profili funzionali al gioco di mister Palladino, soprattutto a centrocampo, che è il reparto più scarno di giocatori. Oltre a Cardoso del Real Betis e Rios del Palmeiras, secondo quanto riportato da Marco Conterio, esperto di mercato di Tuttomercatoweb.it sul proprio profilo X, la Fiorentina sarebbe tornata a guardare in Argentina. Il profilo che interessa ai Viola è quello di Cristian Medina, classe 2002, a cui i Viola avevano già pensato la scorsa estate. Sul giocatore ci sono anche altri club di Serie A.

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