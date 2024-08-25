Nazione: “Medina vuole la Fiorentina, il Boca ha rifiutato la prima offerta da 14 milioni”

L'ultima idea per il centrocampo porta a Medina

Palladino attende ancora un difensore (forse anche un paio), un centrocampista e un esterno. A centrocampo, invece, l’ultima idea porta a Cristian Medina, classe 2002 del Boca Juniors. Lui sì, di sostanza come chiesto da Palladino. La prima offerta viola di 14 milioni di dollari è stata rifiutata, ma gli intermediari sono al lavoro per farla migliorare al club di Commisso. Fiorentina preferita dal calciatore rispetto al Fenerbahce di José Mourinho. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-kostic-ha-detto-si-alla-fiorentina-lintenzione-e-di-chiudere-in-prestito-con-obbligo-a-8-milioni/265361/