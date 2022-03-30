Stadio, se parte Milenkovic la Fiorentina punta su Le Normand della Sociedad oppure Medina del Lens

La Fiorentina segue i promettentissimi Medina e Le Normand in caso di partenza del perno viola Milenkovic

Il Corriere dello Sport Stadio racconta che la Fiorentina vuole farsi trovare pronta in caso di addio di Nikola Milenkovic a giugno. Per questo motivo, la viola sta seguendo Facundo Medina, argentino classe ’98 cresciuto nel Talleres ed oggi al Lens, in Francia, giocatore che si sta mettendo in mostra e che ha catturato l'attenzione di molti club. La Fiorentina segue anche Robin Le Normand, difensore francese classe ’96 della Real Sociedad che in questa stagione ha sempre giocato in Liga. La richiesta economica però vista la sua importanza nella squadra rischia di essere molto alta.



LA NAZIONE SEGUE TANTI GIOCATORI FORTISSIMI IN SCADENZA

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