Barak profetico, Argentina vince e scrive: "Nico e Quarta, con voi sarebbe stata più forte". Poi la debacle

Barak si sta godendo le sue vacanze prima del rientro a Firenze e nel corso della prima partita ai mondiali dell'Argentina...

Diciamo che non ha portato benissimo il pensiero di Barak, direttamente dalla spiaggia delle sue vacanze, nel corso della partita dell'Argentina contro l'Arabia Saudita, il centrocampista della Fiorentina ha scritto sul suo profilo Instagram, quando il risultato della gara era sull'1-0: "Con voi amici la Fiorentina sarebbe stata più forte" taggando sia Nico Gonzalez che Martinez Quarta. Dopo pochi minuti è iniziata la debacle della nazionale albiceleste con l'Arabia Saudita che ha ribaltato il risultato e sconfitto Messi e compagni.