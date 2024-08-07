TMW: "Lens in pole per Nzola. Pradè l'aveva proposto al Genoa ma Gilardino non è convinto"

Durante le trattative per Albert Gudmundsson, il DS Pradè ha proposto al Genoa il cartellino di Nzola, Gilardino non convinto del giocatore

La Fiorentina è a caccia di un acquirente per M'Bala Nzola. Mentre la dirigenza è alle prese con il mercato in entrata, visto che Raffaele Palladino ha bisogno di volti nuovi, soprattutto a centrocampo, in vista dell'inizio ufficiale della stagione, l'attaccante, ormai fuori dal progetto, cerca una soluzione per provare a trovare continuità dopo una stagione molto difficile che lo ha visto molto spesso criticato per il suo rendimento altalenante. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW l'ipotesi più plausibile per l'angolano sarebbe il Lens, in Ligue 1, che lo ha messo nel mirino e potrebbe provare a chiudere l'operazione sulla base del prestito con diritto di riscatto, formula che interessa anche alla Fiorentina.

Nei tanti dialoghi che la Fiorentina sta avendo negli ultimi giorni sul fronte Albert Gudmundsson, vicinissimo a vestire la maglia viola, il direttore sportivo gigliato, Daniele Pradè, avrebbe proposto Nzola al Grifone, non inserendolo chiaramente nell'operazione per l'islandese ma mettendolo sul tavolo della trattativa sapendo dell'interessamento dell'Atalanta per Mateo Retegui.

In tutto questo ci sarebbe comunque già stato il no di Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, al quale non piace l'ipotesi. Per l'eventuale sostituzione dell'oriundo, arrivato un anno fa dal Tigre, l'allenatore rossoblù vorrebbe un altro profilo, con il nome di Arkadiusz Milik che resta il primo nella sua lista. Lens in pole per Nzola dunque, e le prossime ore potrebbero portare a una fumata bianca, visto che la Fiorentina preme per la sua uscita.

Nazione: "Per Gudmundsson vicina la fumata bianca, si attende la risposta del Genoa"

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