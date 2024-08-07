Nazione: "Fiorentina-Gudmundsson? Ci siamo! La Fiorentina aspetta la risposta del Genoa"

L'affare nei tempi sarà totalmente slegato all'addio di Nico

I fronti caldi del mercato in entrata della Fiorentina sono due: Albert Gudmundsson e David De Gea. Calciatori che piacciono molto al club viola e che Daniele Pradè vuole mettere a disposizione di Palladino il prima possibile. Per il trequartista islandese del Genoa, il ds viola nelle ultime ore ha fatto un passo verso i rossoblù. Aumentato leggermente il valore del prestito oneroso (7 milioni) e contestualmente si è abbassato a 18 milioni l’eventuale obbligo di riscatto. E’ attesa la risposta del Genoa: ok definitivo o leggera controproposta. Manca ormai però veramente poco all’accordo definitivo. Poi resterà solo da limare qualcosa sulle condizioni che dovranno trasformare il prestito in obbligo di riscatto. Ma il Genoa si è già rassegnato a lasciarlo partire e lo stesso calciatore ha un accordo di massima con la Fiorentina (1+4 anni di contratto a oltre 2 milioni a stagione). L’affare, nei tempi, resterà totalmente slegato dalla cessione di Gonzalez. Lo scrive La Nazione.

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