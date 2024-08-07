Nazione: "Nico-Palladino ieri il faccia a faccia, l'argentino ha ribadito la volontà di andarsene"
Nico a Palladino ha garantito il suo impegno finché sarà un calciatore viola
A cura di Redazione Labaroviola
07 agosto 2024 09:09
Nico Gonzalez, l’argentino in tempi recenti aveva per telefono al tecnico Palladino la sua intenzione di cambiare aria. Ieri il primo confronto faccia a faccia, dove Nico ha ribadito le sue intenzioni, ma nel quale ha garantito all’allenatore il massimo della professionalità fino a che non se ne andrà. Perché a oggi non c’è una trattativa avviata per portarlo via da Firenze e prima dell’addio potrebbe anche scendere in campo nei match d’agosto. Al momento scenario limite ma non troppo. Gli intermediari sono al lavoro. Lo scrive La Nazione.