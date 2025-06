Il Lens saluta ufficialmente Nzola e lo rispedisce a Firenze. Esubero o risorsa da rivalutare?

M’Bala Nzola rientra ufficialmente alla Fiorentina dopo la fine del suo prestito al Lens. L’attaccante angolano ha chiuso la sua esperienza in Ligue 1 al termine della stagione 2024/25, come annunciato dal club francese sui propri canali ufficiali.

Arrivato in prestito la scorsa estate, Nzola ha collezionato 23 presenze con la maglia del Lens, mettendo a segno 7 reti tra campionato e coppe. Un rendimento discreto che, però, non è bastato per guadagnarsi la permanenza in Francia. Ora il centravanti torna a Firenze in attesa di conoscere il proprio futuro, con la Fiorentina che valuterà le prossime mosse di mercato per trovare con tutta probabilità una nuova sistemazione al giocatore.