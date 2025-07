Nzola verso l’addio: “Ho diverse possibilità, ma sono in trattativa avanzata con un club di A”

Dopo aver segnato sei gol in 21 partite di Ligue 1, Mbala N’Zola, in prestito dalla Fiorentina, lascerà il Lens. In una lunga intervista , il 28enne attaccante della nazionale angolana riconosce il suo lato oscuro e le critiche ricevute durante la stagione. questo un estratto delle sue parole:

Hai concluso la tua avventura a Lens. Qual è il tuo stato d’animo oggi? Cosa ti aspetti con ansia?

“Non ho uno spirito vendicativo. Ma durante la prossima stagione, voglio solo dimostrare alla gente che l’immagine che la gente ha di me non è la realtà. In fondo, quando mi conosci davvero, capisci che tutto ciò che viene detto non sono in realtà io, non sono la stessa persona. Oggi, sembro un cattivo ragazzo quando è esattamente il contrario. Ovviamente, questo mi influenza un po’, perché non sono io. In questo momento, voglio solo dimostrare alla gente che quello che state leggendo non è la realtà. In questo momento, mi sto allenando duramente con un preparatore atletico da diverse settimane, sono mentalmente pronto. Voglio solo far parte di un buon progetto. Voglio solo divertirmi, giocare a calcio, fare una grande stagione, dare piacere ai tifosi e alle persone che daranno fiducia a me e fare ciò che amo di più al mondo“.

Esatto, qual è il progetto? Dal momento che tu fai ancora parte della Fiorentina, c’è la possibilità che tu resti in Italia o vuoi andartene e trovare un nuovo ambiente?

“Ci sono possibilità di rimanere in Italia, dopodiché sono in una fase in cui sto studiando tutte le possibilità e cercando il progetto migliore per me. La mia priorità è rimanere in Europa, diciamo nei primi cinque campionati, e giocare. So di avere ancora anni davanti a me, so di cosa sono capace e so di poter fare molto meglio“.

Hai scoperto la Ligue1 stai pensando di restarci?

“Dopo aver assaggiato la Ligue 1, francamente sì, è un campionato che mi interessa. Se c’è un club in Ligue 1 che mi vuole e il progetto è interessante, francamente, non direi di no. Poi, ho in mente anche Inghilterra, Germania, Spagna, Italia. C’è molto interesse anche dai Paesi del Golfo e dalla MLS, ma per il momento la priorità rimane l’Europa“.

Oggi ci sono stati alcuni contatti, qualche club ti ha contattato?

“Sì, un club arabo mi ha fatto un’offerta concreta. Inoltre, sono in trattative con diverse squadre italiane di Serie A , tra cui un buon club con cui le trattative sono in fase avanzata. Sono paziente e valuterò tutte le opportunità per fare la scelta giusta. So anche che recentemente alcuni club spagnoli mi hanno contattato, ritengono il mio profilo è molto interessante. Credo di poter mettere le mie qualità a disposizione di diverse squadre, quindi continuo a lavorare sodo in attesa che si presenti l’occasione giusta“.

Lo riporta footmercato.net