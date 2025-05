L’attaccante M’Bala Nzola non sembra aver dimenticato la piazza di Spezia, dove ha giocato dal 2019/20 al 2022/23 segnando 35 reti in 102 partite e conquistando una storica promozione in Serie A , alla quale contribuì con sette reti in 21 presenze da gennaio in avanti. Come riferisce La Nazione infatti il classe ‘96 attualmente in forza al Lens in Ligue 1 sarebbe intenzionato a tornare al Picco da spettatore in occasione delle semifinali dei play off di Serie B.

Lo riporta tuttomercatoweb.com